РИАМО - 8 апр. Наибольшее число детей погибают и травмируются в Подмосковье в результате пожаров, ДТП, выпадения из окон, а также на железных дорогах и в водоемах, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Нам чего-то не хватает, чтобы снижать статистику (смертности в детской среде - ред.). <…> Мы выявили пять основных точек, где погибают и травмируются дети. Это пожары, водоемы, ДТП, железная дорога и окна», — сказала Мишонова в ходе заседания Мособлдумы.

По итогам опроса выяснилось, что больше половины родителей знают, где есть опасность. А 65% родителей говорят, что им не нужна дополнительная информация, отметила детский омбудсмен.

«У нас 95% детей погибают и травмируются исключительно потому, что родители недооценивают риски для своих детей», — добавила Мишонова.

По ее словам, был разработан показатель детской безопасности.