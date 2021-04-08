РИАМО - 8 апр. Мокрый снег и сильный ветер не повлияли на работу «Аэроэкспресса» в четверг, поезда в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают ходить по расписанию, сообщает пресс-служба компании.

В столице в четверг идет мокрый снег, может выпасть около 13 мм осадков, что составляет почти 30% месячной нормы осадков. Ненастье стихнет только вечером.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку в аэропорт и пользоваться услугами компании. Подождать посадку в поезд можно в теплых и чистых терминалах. Горячие напитки можно купить не только в терминалах, но и в поездах.

С графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте компании и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.