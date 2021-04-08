РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» направил в суд более 1,5 тысячи исков в отношении жителей частных домов, которые не платят за вывоз мусора. Об этом сообщила компания в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Компания направила 9327 исков в судебные инстанции о взыскании задолженности с жителей частного сектора. Общая сумма долга составляет почти 314 миллионов рублей. В Люберцах подали 1507 исков.

Процент сбора средств за вывоз отходов с жителей многоквартирных домов составляет 94%, а в частном жилом секторе около – 54%, почти в два раза меньше.

При возникновении задолженности регоператор высылает уведомление с суммой долга, о способах оплаты и сроке погашения в досудебном порядке. Большинство абонентов делают это своевременно, не доводя до суда. Но если указанные сроки нарушаются, то иск поступает в суд. После положительного судебного решения информация поступает в банки и территориальные подразделения службы судебных приставов, после чего со счетов абонентов автоматически списывается сумма долга с учетом пеней и судебных издержек.

С 1 января 2019 года услуга по вывозу ТКО из жилищных перешла в разряд коммунальных. Ее нужно оплачивать ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Для жителей частного сектора предусмотрена скидка в размере 20% на оплату услуг по вывозу отходов при условии соблюдения раздельного сбора.

Сумму задолженности можно уточнить по телефону горячей линии: 8(800)511-76-72. Звонки принимают ежедневно с 8:00 до 20:00.