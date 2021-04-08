РИАМО - 8 апр. На следующей неделе среднесуточная температура превысит плюс 5 градусов, а все осадки будут в виде дождя, это позволит автолюбителям Подмосковья и столицы поменять зимнюю резину на летнюю, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе температура воздуха будет положительной и днем, и ночью. Среднесуточная температура воздуха будет выше пяти градусов тепла. Это как раз тот критерий, который позволяет давать рекомендации о том, чтобы менять резину с зимней на летнюю», - сказала Позднякова.

Она добавила, что такой «зимний всплеск», который наблюдается на территории Московского региона в четверг, станет последним текущей весной.

«В последующие дни осадки будут в виде дождя, потому что дальше температура будет только положительной», - отметила Позднякова.