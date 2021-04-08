РИАМО - 8 апр. Московская областная дума выступила с законодательной инициативой об ужесточении наказания за нанесение граффити вплоть до обязательных работ на срок до 40 часов, передает корреспондент РИАМО.

Соотвествующий проект федерального закона областной парламент направил в Государственную думу РФ.

«Предлагается выделить указанные действия в отдельный состав правонарушений. <...> Согласно проектируемой части, самовольное нанесение надписей и иных графических изображений (граффити) на чужом имуществе, повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый, представляя закинициативу.

Он отметил, что в настоящее время ответственность за причинение ущерба имуществу, в том числе путем нанесения граффити, возможно квалифицировать как по статье 7.17 «Уничтожение или повреждение чужого имущества» КоАП РФ, так и по статье 20.1 «Мелкое хулиганство». При этом размеры административных штрафов отличаются друг от друга.