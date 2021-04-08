РИАМО - 8 апр. Сотрудники «Мосприроды» заметили в природном заказнике «Долина реки Сетунь» краснокнижных длиннохвостых синиц, у которых начался период гнездования, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Пара ополовников (длиннохвостых синиц) устроила себе гнездо на березе. Птицы в это время переговариваются между собой тихо, чтобы не привлечь внимание хищников и более крупных птиц. Ведь, например, ворона или сойка может запомнить место и потом разорить гнездо.

«Эта мелкая птица названа так из-за очень длинного хвоста. Второе название дано ей, действительно, в честь столового прибора, поскольку форма тела птички весьма его напоминает», – говорится в сообщении.

Окрас головы, шеи и живота у птицы белый, спинка и крылья черные с розовыми и коричневыми пестринами, а хвост и бока – нежно-розовые.

Гнездование длиннохвостых синиц отмечено более чем на 40 природных территориях Москвы. Этих пернатых учли на природных территориях «Кусково», «Измайлово», «Битцевский лес», «Тропарево» и «Теплый Стан», «Москворецкий», в заказниках «Долина реки Сходни в Куркине» и «Зеленоградский», памятнике природы «Серебряный бор».