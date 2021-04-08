РИАМО - 8 апр. На предстоящих выходных в Подмосковье и столице ожидается температура выше нормы на 3-4 градуса, осадков не прогнозируется, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В пятницу возможны небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега. Завтра воздух прогреется до 8-9 градусов. Ветер будет умеренным. Погода на выходных вернется в свое русло и даже будет опережать календарь. Атмосферное давление существенно повысится, будет на 10 единиц выше нормы», - сказала Позднякова.

Она уточнила, что на выходных осадков не ожидается. Ночная температура будет немного ниже 0 градусов, примерно минус 2 градуса, дневная температура — до плюс 10 – плюс 12 градусов

Позднякова отметила, что в воскресенье будет еще теплее - воздух прогреется до 15 градусов. Такая температура будет выше среднемесячных показателей на три-четыре градуса.

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