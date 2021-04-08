РИАМО – 8 апр. На площадке делового квартала «Рассвет» (м. «Улица 1905 года») в Москве 9 апреля в 19:00 пройдет бесплатная встреча-дискуссия с героинями нового проекта «Бизнес в розовом цвете».

«Бизнес в розовом цвете» – проект о женщинах-предпринимателях. Это пять героинь и пять историй создания собственного дела: от идеи до впечатляющих результатов.

Приглашают всех, кому близки вопросы женского предпринимательства. Разговор будет идти об интересных кейсах, проблемах, решениях, участников вдохновят на новые бизнес-свершения.

В дискуссии примут участие героини проекта. Вас ждет разбор интересных кейсов, знакомство с коллегами, а возможно, и будущими партнерами.

Модерирует общение ведущая подкастов «Заварили бизнес» и «Бизнес. Роботы. Мечты» Саша Волкова. Организаторы проекта — Sravni.ru и МТС Банк.

Узнать больше о проекте, а также зарегистрироваться для бесплатного участия во встрече, можно по ссылке https://sravni.ru/biznesvrozovom.

В проекте участвуют: Анна Филиппова - основатель сервиса по заказу автонянь KidsWay, который сегодня ежедневно принимает более 1 тыс. заказов. Когда-то на нее с иронией смотрели мужчины-стартаперы, но это не помешало ей найти свою нишу, пережить пандемию и открыть филиалы в разных городах России.

пресс-служба МТС Банка

Елена Бондаренко - директор образовательных программ для топ-управленцев Высшей школы госуправления РАНХиГС. Знаток российского бизнеса. До ВШГУ работала в бизнес-школе «Сколково» на позиции старшего программного менеджера «Стартап Академии», где помогала более 200 предпринимателям начать бизнес с нуля.

пресс-служба МТС Банка

Елена Преображенская – владелица сети салонов свадебных и вечерних платьев To be bride. Основательница игры-сообщества «Энергия Преображения». Автор книги «Истории преображения».

пресс-служба МТС Банка

Валентина Дрофа - генеральный директор «Дрофа Групп», член совета по финансовому просвещению и защите прав потребителей стран СНГ, контрибьютор Forbes Russia, член BIC (Blockchain Island Club), ассоциация блокчейн специалистов г. Мальта.

пресс-служба МТС Банка

Ирина Троска - директор сети X-Fit, которая насчитывает более 80 фитнес-клубов, более 6 тыс. сотрудников и более 350 тысяч клиентов. Руководит таким бизнесом хрупкая девушка.