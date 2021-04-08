РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 апр. В подмосковном Дзержинском кандидаты в Молодежный парламент округа предложили открыть скейт-парк и прокат спортинвентаря, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Жук и глава Дзержинского Людмила Иванова провели встречу с кандидатами в Молодежный парламент. Она прошла на базе молодежного центра «Лидер». В диалоге с молодежью также участвовали депутаты городского совета от партии «Единая Россия» Елена Ключникова, Владимир Харламов, Татьяна Кудрявцева.

Сейчас кандидатов в Молодежный парламент 24. Но в новый состав пройдут только 15: пять человек от общественных молодежных организаций, а 10 – в результате выборов, которые пройдут в молодежном центре 9 апреля с 10:00 до 19:00.

«На встрече с ребятами говорили о работе совета депутатов, о целях и задачах Молодежного парламента, и, конечно, об идеях и планах наших кандидатов. А они есть, и весьма интересные. Например, открытие проката спортивного инвентаря в Томилинском лесопарке, создание любимого нашей молодежью скейт-парка, организация мест для прогулок для старшего поколения», – сказал Жук.

Один из участников встречи предложил интересный способ повышения культуры поведения среди владельцев собак – установить небольшие коробки с пакетиками в местах массового выгула животных.