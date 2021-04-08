РИАМО - 8 апр. Свыше 300 бригад ГУП «Мосводосток» и около 290 единиц техники круглосуточно дежурят на улицах столицы, чтобы избежать скопления воды, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице в четверг идет мокрый снег, может выпасть около 13 мм осадков, что составляет почти 30% месячной нормы осадков.

Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем находятся остановки общественного транспорта, низинные места.

О временном скоплении воды можно сообщить в диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 (495) 657-87-03 или по одному из указанных в нашей инфографике номеров телефона.

Ненастье стихнет только к вечеру. Уже к выходным погода в Москве наладится. В пятницу и субботу воздух прогреется до плюс 9 – плюс 11 градусов, а в воскресенье – до плюс 15 градусов, что соответствует норме начала мая.