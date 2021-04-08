РИАМО - 8 апр. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что, если закусывать определенными продуктами и пить конкретные спиртные напитки, можно замедлить опьянение во время застолья, сообщает Nation News.

Врач посоветовал не начинать трапезу сразу с выпивки. Также он рекомендовал во время вечеринки пить красное вино, так как из алкоголя – это менее вредный напиток.

«Пить при этом нужно медленно – один, максимум два бокала красного вина за вечер (150–300 мл). Заедать лучше всего закусками, которые впитывают алкоголь и не дают ему слишком быстро всасываться в кровь. К таким блюдам относятся сыр, хлеб, овощи, рыбные нарезки», – отметил Гинзбург.

Он посоветовал отмечающим также делать за столом двигательные паузы. Так, интенсивный метаболизм во время двигательной активности приводит к быстрому сгоранию алкоголя в теле человека.

При этом эксперт подчеркнул, что алкоголь категорически запрещен людям с сахарным диабетом, особенно тем, кто принимает инсулин. Крайне нежелателен он и пациентам с ишемической болезнью сердца (алкоголь ускоряет работу сердца). Продукт не рекомендуется употреблять и больным с артериальной гипертонией.

«Нужно понимать, у какого человека случилось алкогольное отравление. Если, например, оно у хронически больного ишемической болезнью сердца, он чувствует боли, тогда ему срочно надо обратиться к врачу, потому что так начинается инфаркт миокарда на фоне алкогольного опьянения», – отметил Гинзбург.