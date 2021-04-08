РИАМО - 8 апр. Компания Apple обновила приложение для поиска устройств «Локатор», в нем появился новый функционал, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, теперь с помощью приложения можно найти гаджеты других марок. Пользователи сами смогут выбирать, какое устройство будет отслеживаться. Это могут быть не только телефоны.

Например, уже на следующей неделе появятся новые и совместимые с «Локатором» продукты — беспроводные наушники Belkin, брелоки-трекеры Chipolo One Spot, а также электровелосипеды VanMoof S3 и X3.

Также в приложении появилась функция «Сеть Локатора», которая позволит найти потерянное устройство Apple, не подключенное к Сети. Поиск будет производиться сетью из сотен миллионов смартфонов iPhone, которые используют технологию беспроводной связи Bluetooth.