РИАМО - 8 апр. В Подмосковье для лечения зараженных Covid-19 использовали более 430 л антиковидной плазмы, ее заготовкой, переработкой и хранением занимается Московская областная станция переливания крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Мы начали заготавливать антиковидную плазму с мая 2020 года. Она применяется для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса и помогает нейтрализовать вирус. Больше всего заявок поступает из медорганизаций Сергиева Посада, Видного, Люберец, Коломны и Орехово-Зуева», - сказала главврач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00.

Сдать кровь можно по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А. Подробности можно узнать на сайте: mospk.life. Телефон координационного центра донорства крови: 8(495)305-77-00.

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