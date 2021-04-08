РИАМО - 8 апр. В Подмосковье для лечения зараженных Covid-19 использовали более 430 л антиковидной плазмы, ее заготовкой, переработкой и хранением занимается Московская областная станция переливания крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00.
Сдать кровь можно по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А. Подробности можно узнать на сайте: mospk.life. Телефон координационного центра донорства крови: 8(495)305-77-00.
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