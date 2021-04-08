РИАМО - 8 апр. Карты «Тройка» с персонажами мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» начали продавать в кассах Московского метрополитена, сообщил начальник службы пассажирских сервисов подземки Роман Прыганов.

Выпуск подарочных карт приурочен к 85-летию киностудии «Союзмультфильм».

«Для поклонников студии мы выпустили специальные карты «Тройка», которые уже можно купить в кассах метрополитена», - сказал Прыганов.

Желающие могут приобрести проездной с изображением попугая Кеши, Карлсона или Чебурашки.

Всего выпущено 20 тыс. таких карт.

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро также запустили поезд, украшенный изображениями героев любимых мультфильмов студии и разными фактами из жизни киностудии.