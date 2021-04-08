РИАМО - 8 апр. За первые три месяца 2021 года 70% вызовов с незнакомых номеров телефонов в России были совершены спамерами, пишет в четверг газета «Известия».

В 2020 году доля спама при звонках составляла 63%. В первом квартале этого года чаще всего во время спам-звонков предлагали оформить займы, также часто поступали звонки от коллекторов. Помимо этого, часто поступают спам-звонки, связанные со связью, интернетом и медицинскими услугами. Выросла доля звонков с подозрением на мошенничество.

«Даже после того, как большинство ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, были сняты, люди продолжили активно пользоваться разными интернет-услугами. Например, многие оценили сервисы доставки и часто ждут звонка с неизвестных номеров, в частности, от курьеров, поэтому могут охотнее брать трубку, а порой даже готовы сами перезванивать», – сказал аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По данным анонимизированной статистики приложения «Яндекса», чаще всего во время звонков с неизвестных номеров предлагают банковские и финансовые услуги – 17% случаев. В 7% случаев поступают негативные звонки, коллекторы звонят в 6% случаев, в 3% случаев поступают звонки, связанные с телекомом, в 1% случаев – навязчивые опросы.

Мобильные операторы борются со спам-звонками. «Билайн» блокирует каждый месяц свыше 100 млн звонков-сбросов. «Мегафон» блокирует 25-30 млн спам-вызовов в неделю. МТС блокирует и выявляет порядка 65 тыс. спам-звонков в час. Благодаря специальной системе Tele2 число спам-вызовов сокращается каждый квартал.

Абонентам напомнили, что нельзя сообщать третьим лицам конфиденциальную информацию, не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Рекомендуется установить специальное решение на телефон, которое будет определять мошеннические и спам-номера.

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