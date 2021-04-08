РИАМО - 8 апр. Поезд, посвященный 85-летию киностудии «Союзмультфильм», запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, передает корреспондент РИАМО.

«Я очень рада, что стены нашего проезда украшены не только персонажами из золотой коллекции «Союзмультфильма», но и новыми нашими персонажами, такими как Оранжевая корова, Зебра в клеточку, Енотки и другие», - сказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Поезд будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена в течение 6 месяцев. Изнутри и снаружи он украшен изображениями героев любимых мультфильмов студии и разными фактами из жизни киностудии.

«Уверен, что он понравится и юным нашим пассажирам, и взрослым, потому что это уникальная возможность снова вернуться в свое детство», - отметил начальник службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов.