РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. В поселке Томилино и микрорайоне Красная Горка Люберец уровень концентрации газов после сильного пожара находится в пределах нормы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии своевременно отреагировало на вчерашнее возгорание склада с бытовой химией в Люберцах. Уже к полуночи на место прибыла мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг», которая проанализировала пробы воздуха, отобранные непосредственно под факелом возгорания - на Проектируемом проезде 4296 у здания №8 и в ближайшей зоне жилой застройки - поселке Томилино на улице Гоголя, 46.

«Проведен анализ содержания в воздухе основных загрязняющих веществ: оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы, аммиака и сероводорода. Разовые предельно допустимые концентрации газов не превышены. Такие же данные получены с автоматических постов наблюдения, расположенных в поселке Томилино и микрорайоне Красная Горка», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Сходная информация поступила из столичного ГПБУ «Мосэкомониторинг». По данным московских экологов, автоматические станции контроля «Жулебино» и «Кожухово», расположенные с подветренной стороны от очага возгорания, также не зафиксировали роста концентраций основных загрязняющих веществ.

В тушении пожара принимали участие 80 человек и 20 единиц техники. В настоящее время возгорание локализовано, ликвидировано открытое горение, установились условия, способствующие рассеиванию продуктов горения, поэтому опасности для здоровья людей нет. Контроль качества воздуха в Люберцах продолжится.