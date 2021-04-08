РИАМО - 8 апр. Ветеринарные специалисты Минсельхозпрода региона исследовали около 132 тыс. проб растительной продукции с начала текущего года, было выявлено 150 кг продукции с превышением нитратов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

На рынках региона проверяют качество не только растительной продукции, но и мясной и молочной.

«Проводят исследования продукции растительного происхождения, в частности на содержание нитратов. С начала текущего года было отобрано и проверено 131,8 тыс. проб растительной продукции», - сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Количество нитратов определяют в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, там используются специальные приборы нитратомеры.

Продукцию подвергли радиологическим, органолептическим исследованиям, а также проверили на содержание нитратов. Из 131,8 тыс. отобранных 45,2 тыс. пробы были исследованы на содержание нитратов.

«Было выявлено 3 случая превышения нитратов, общий вес продукции составил 150 кг. Данная продукция была снята с реализации», - отметил Воскресенский.

Эти исследования позволяют не допускать реализацию некачественной продукции населению Московской области.