РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. С помощью чат-бота в Telegram участники проекта «Активное долголетие» могут оценить работу своих клубов и организацию экскурсий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для мониторинга удовлетворенности участников проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» работает чат-бот в Telegram (@activnoe_dolgoletie_ocenka_bot), с его помощью можно оценить работу клубов «Активное долголетие» городского округа Люберцы и организацию экскурсионных поездок в рамках проекта», - отметил Ружицкий.

Он напомнил, что с 12 февраля 2021 года клубы «Активное долголетие» возобновили работу и ждут своих участников.

«Расписание наполнено увлекательными и полезными занятиями на открытом воздухе, в помещении клуба и его филиалах в учреждениях культуры и спорта. В рамках проекта «Активное долголетие» у жителей округа есть возможность заниматься творчеством, танцами, фигурным катанием, пением, живописью, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, изучать компьютер, посещать бассейн и экскурсионные поездки», - подчеркнул Ружицкий.

Он пояснил, что участником проекта «Активное долголетие» могут стать женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше из Подмосковья. Записаться на занятия и экскурсионные поездки можно через портал dolgoletie.mosreg.ru, с помощью мобильного приложения «Соцуслуги», а также в клубе «Активное долголетие» по адресу: Люберцы, улица Куракинская, дом № 5, телефон: 8-495-554-61-21.