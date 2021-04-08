РИАМО - 8 апр. Неизвестный в торговом центре в Ярославском районе Москвы угрожал предметом, похожим на пистолет, охранникам магазина при попытке украсть продукты, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел по адресу: Ярославское шоссе, дом 54. Сотрудники частного охранного предприятия пытались остановить преступника при выходе.

Однако злоумышленнику удалось скрыться. Материальный ущерб составил 417 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.