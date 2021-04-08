РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 апр. Участники клуба «Активное долголетие» Мытищ показали свои знания в рамках интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?», где ответили на довольно сложные и каверзные вопросы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Мытищи, лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи» Михаил Мурзаков встретился с участниками клуба «Активное долголетие».

«Клуб «Активное долголетие» в городском округе Мытищи – самое успешное среди подобных учреждений. Клубу предоставлено замечательное отдельное просторное помещение в новостройке на улице Мира. Но, кроме этого, многочисленные мероприятия проходят в библиотеках, Домах культуры, в парках и на стадионах. Экскурсии, самые разные занятия по интересам», - сказал Мурзаков.

Он добавил, что старшее поколение в Мытищах успешно осваивает компьютерную грамотность, интернет и активно участвует во всех социально значимых проектах. Каждый желающий находит что-то для себя.

«Именно в таких условиях представители нашего старшего поколения и должны проводить время. Долголетие должно быть активным и насыщенным», - отметил Мурзаков.

Интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?» стало завершением насыщенного вечера, где участники клуба блеснули знаниями, отвечая на довольно сложные и каверзные вопросы - каков вес самой маленькой птички, или как звучит пятая строка стихотворения Александра Пушкина «О, сколько нам открытий чудных…».