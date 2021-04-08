РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 апр. Выборы в Молодежный парламент стартовали в подмосковном Красногорске в четверг, избирателям предстоит выбрать 13 членов в совещательный орган при совете депутатов. Об этом сообщил зампред молодежной избирательной комиссии Красногорска Евгений Коростелев.

«Сегодня у нас первый день голосования на выборах членов Молодежного парламента горокруга Красногорск при совете депутатов. В данный момент мы находимся на временном участке, который расположен в Красногорском колледже. Голосование здесь продлится до 13:00», – сказал Коростелев.

Он добавил, что в четверг также работает стационарный участок в молодежном центре – с 12:00 до 19:00. Голосование пройдет до 10 апреля. Девятого апреля мобильный избирательный участок откроют в Московском областном филиале РАНХиГС. Всего в выборах в Молодежный парламент третьего созыва участвует 31 соискатель.

Для того, чтобы проголосовать, молодой избиратель должен быть зарегистрирован на территории округа. Бюллетень выдают при предъявлении паспорта.

В ходе голосования изберут 13 членов молодежного парламента. Еще двое пройдут по квоте от общественных организаций.

«Мы прогнозируем, что в голосовании примут участие около 4 тыс. избирателей в возрасте от 14 до 35 лет», – добавил Коростелев.

Директор Красногорского колледжа Сергей Демин отметил, что в учебном заведении учатся более 1 тыс. студентов. Они отличаются активностью и ответственно относятся к выборам в Молодежный парламент.

«Считаю важным, чтобы кто-то представлял молодежное движение в парламенте. Кандидаты смотрят со стороны молодежи. Они смогут способствовать, например, правильному обустройству спортивных площадок», – отметил студент 1-го курса Павел Якубов.