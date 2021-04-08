РИАМО - 8 апр. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 36% россиян уверены, что действующие в стране налоги чрезмерны, в то же время с действующими налогами согласны 52% респондентов, передает РБК.

Всего 1% опрошенных уверены, что налоговая нагрузка недостаточна. А 42% респондентов заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад. Всего 13% опрошенных заявили, что стали платить меньше.

При этом назвать нынешнюю ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) смогли только 65% респондентов. В прошлом году среди налогов на имущество россияне чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%).

В исследовании ВЦИОМ участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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