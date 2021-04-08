РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 апр. В подмосковной Балашихе заменят более 2 км труб холодного водоснабжения, подрядная организация уже приступила к работам и планирует завершить их до конца текущего года, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов в рамках партийного проекта «Народный контроль» осмотрел новое оборудование, установленное на ВЗУ 2-2 в микрорайоне Кучино. Водозаборный узел был построен в 1949 году, имеет пять скважин и сегодня обеспечивает водой порядка 20 тыс. жителей микрорайонов Кучино, Керамик и частично Салтыковки.

«В ходе проведенной реконструкции на ВЗУ смонтирована станция обезжелезивания производительностью 5 тыс. кубометров в сутки, установлено мощное насосное оборудование. Важно поддержать инициативу жителей по дальнейшей модернизации сетей водоснабжения», - сказал Ефимов.

Он добавил, что до конца текущего года в Балашихе пройдет замена магистральной сети холодного водоснабжения. Строители уложат 2,4 км новой трубы диаметром 300-400 мм по улицам Автозаводской, Октябрьской, Пионерской, Носовихинскому шоссе.

Новые сети позволят исключить вторичное загрязнение воды в микрорайонах Кучино, Ольгино и Железнодорожный. Все работы будут завершены в четвертом квартале текущего года.