РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. В подмосковном Подольске присоединили детский сад № 50 «Золотой ключик» к дошкольному отделению школы №20, для перевода детей требуется письменное согласие родителей, сообщил депутат горсовета Алексей Никулин.
В рамках оптимизации в городском округе Подольск происходит слияние образовательных учреждений. В начале апреля центр развития ребенка - детский сад № 50 «Золотой ключик» присоединился к другой юридической организации школе №20. Оба учреждения находятся в седьмом избирательном округе. Определен объем срочных мероприятий в дошкольном отделении школы № 20.
Он отметил, что для зачисления в школу новичков родителям или совершеннолетним обучающимся посредством регионального портала государственных услуг нужно подать заявление, а затем в течение одного рабочего дня предоставить в школу необходимый перечень документов. Отказать в приеме могут только по причине отсутствия свободных мест.
Реорганизация образовательных учреждений на территории Подольска направлена на сохранение качества предоставляемых услуг и повышение эффективности управления учреждениями.
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