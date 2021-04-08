РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. В подмосковном Подольске присоединили детский сад № 50 «Золотой ключик» к дошкольному отделению школы №20, для перевода детей требуется письменное согласие родителей, сообщил депутат горсовета Алексей Никулин.

В рамках оптимизации в городском округе Подольск происходит слияние образовательных учреждений. В начале апреля центр развития ребенка - детский сад № 50 «Золотой ключик» присоединился к другой юридической организации школе №20. Оба учреждения находятся в седьмом избирательном округе. Определен объем срочных мероприятий в дошкольном отделении школы № 20.

«После реорганизации образовательных учреждений формирование и движение очередности детей, зарегистрированных в ЕИСДОУ, произойдет автоматически. Дополнительные документы родителям и законным представителям детей заполнять не требуется. Для перевода детей в реорганизованное учреждение родители или законные представители несовершеннолетних и совершеннолетние обучающиеся должны предоставить только письменное согласие на перевод, никаких других документов не требуется», - написал Никулин на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что для зачисления в школу новичков родителям или совершеннолетним обучающимся посредством регионального портала государственных услуг нужно подать заявление, а затем в течение одного рабочего дня предоставить в школу необходимый перечень документов. Отказать в приеме могут только по причине отсутствия свободных мест.

Реорганизация образовательных учреждений на территории Подольска направлена на сохранение качества предоставляемых услуг и повышение эффективности управления учреждениями.