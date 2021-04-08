РИАМО - 8 апр. С начала текущего года спасатели оказали помощь 30 пострадавшим на водоемах Москвы, были спасены 8 человек и 22 пострадавшим оказали первую помощь, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Кроме того, за первый квартал 2021 года были спасены две собаки и три птицы. А еще спасатели обеспечили безопасность 108 городских мероприятий, 12 раз привлекались для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Кроме того, они провели более 45 тыс. профилактических рейдов, среди которых патрулирование зон ответственности, беседы с населением и нарушителями правил безопасного поведения на водных объектах.

Также на водоемах проводилась работа с учащимися столичных учебных заведений. Прошло 224 занятия, на которых присутствовало более 16 тыс. школьников. Учащимся объяснили правила безопасного поведения на водоемах и способах оказания первой помощи.