РИАМО - 8 апр. За сутки в Московской области после лечения от коронавируса вылечились 504 пациента, с начала пандемии выздоровели и выписались 194 605 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Также за сутки скончались 10 человек, за все время эпидемий умерло 5531 человек с подтвержденным коронавирусом.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В регионе она проводится бесплатно. Привиться можно в поликлиниках или мобильных пунктах.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт.

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