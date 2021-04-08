РИАМО - 8 апр. В Подмосковье в 2021 году снизили ставку налога на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, соответствующий закон приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается установить на 2021 год ставку налога на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, в размере 1,6%», - сказала и. о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, представляя законопроект.

Она отметила, что ранее действовавшая налоговая ставка составляла 2,2%.

Принятие закона снизит на 423 миллиона рублей доходы бюджета региона, уточняется в пояснительной записке.

Проект закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «О налоге на имущество организаций в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.