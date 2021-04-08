РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 апр. В Красногорском филиале Музея Победы 9 апреля состоится литературно-музыкальный вечер-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, начало в 14:30, сообщили в пресс-службе музея.

«11 апреля в 1945 году узники Бухенвальда, узнав о приближении Красной армии, подняли интернациональное восстание. Мы традиционно почтим память погибших в лагерях смерти минутой молчания», – сказала заведующая филиалом Маргарита Иващенко.

В программе вечера - военные песни в исполнении актера театра и кино Сергея Баровского и учащихся хоровой школы «Алые паруса». Хореографические номера представят воспитанники танцевальных студий дошкольных учреждений Красногорска. Для гостей прозвучат стихи победителей городского конкурса чтецов «О той весне…».

Гостями мероприятия станут бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. С приветственным словом к ним обратятся депутаты Московской областной думы.

В рамках мероприятия также возложат цветы к памятному знаку бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей на мемориальном комплексе на Красной горке.