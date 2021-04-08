РИАМО - 8 апр. За последние сутки в Московской области выявили 567 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе зафиксировано 236 877 Covid-инфицированных. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Для того, чтобы привиться нужны лишь паспорт и полис ОМС.

Жителям Подмосковья напоминают, что при возникновении любых симптомов ОРВИ, нужно остаться дома и вызвать врача. Не следует заниматься самолечением.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.