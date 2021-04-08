РИАМО - 8 апр. Мособлдума приняла закон, согласно которому чиновники обязаны информировать о наличии у них цифровых активов, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести в закон Московской области <...> изменения, предусматривающие представление гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Московской области, уведомлений о финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)», - сказал постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.

Законопроект поддержали сразу в трех чтениях.

Также депутаты приняли изменения в областной закон, согласно которым губернатор и уполномоченный им орган наделяются полномочиями запрашивать информацию о наличии цифровых финансовых активов через операторов цифровых систем.