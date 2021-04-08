«В ежедневном режиме продолжается мониторинг уровня воды в водоемах и состояния гидротехнических сооружений. Их в округе 31, из них 26 – на балансе муниципалитета, обслуживание ведет МБУ «Красногорская городская служба», – написал Спасский в своем Instagram-аккаунте.