РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 апр. Уровень воды в водоемах на территории Красногорска продолжают мониторить каждый день, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Спасский.
«В ежедневном режиме продолжается мониторинг уровня воды в водоемах и состояния гидротехнических сооружений. Их в округе 31, из них 26 – на балансе муниципалитета, обслуживание ведет МБУ «Красногорская городская служба», – написал Спасский в своем Instagram-аккаунте.
Он подчеркнул, что приоритетная задача коммунальных служб – отслеживать и своевременно устранять захламление русла малых рек.
«Ситуация штатная, с жителями садовых товариществ ведем разъяснительную работу», – заключил Спасский.
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