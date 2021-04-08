РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 апр. Жители подмосковного Красногорска смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции в гипермаркете «Глобус» 9 и 10 апреля, сообщается в группе Красногорской горбольницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

9 и 10 апреля с 11:00 до 16:00 в гипермаркете «Глобус Красногорск» пройдет вакцинация от Covid-19 вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Желающие привиться должны иметь при себе паспорт РФ, полис ОМС и СНИЛС.

Адрес гипермаркета: Новорижское шоссе, 22-й километр, вл. 1 с. 1. Ориентир - 59-63 кассы.

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