РИАМО - 8 апр. Порядка 36 тыс. кв. м. виброизолирующих матов уложат на реконструируемом участке Москва-Каланчевская – Курский вокзал для минимизации шума и вибрации от проходящих электричек в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЖД.
В настоящее время при помощи такой технологии ведется строительство IV главного пути. Технология укладки путей на виброизолирующие маты на земляном полотне применяется в России впервые.
Вдоль участка Москва-Каланчевская – Курский вокзал строители уже возвели почти 2 тыс. м. подпорных железобетонных стен, которые в том числе выполняют шумозащитную функцию.
После завершения строительства четырех новых путей вдоль железнодорожного полотна будут установлены 3 тыс. м. шумозащитных экранов.
Также в соответствии с акустическими расчетами, подтвержденными ФАУ «Главгосэкспертиза России», в 38 зданиях, прилегающих к магистрали, заменят 15 тыс. окон - уже установлено 6 тыс. стеклопакетов в 9 зданиях.
Затем строители облагородят прилегающую территорию возле железнодорожной линии, высадив свыше 550 деревьев и кустарников и уложив 35 тыс. кв. м. газона.
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