РИАМО - 8 апр. Порядка 36 тыс. кв. м. виброизолирующих матов уложат на реконструируемом участке Москва-Каланчевская – Курский вокзал для минимизации шума и вибрации от проходящих электричек в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЖД.

В настоящее время при помощи такой технологии ведется строительство IV главного пути. Технология укладки путей на виброизолирующие маты на земляном полотне применяется в России впервые.

«Ранее она (технология – ред.) использовалась только для искусственных сооружений – мостов, тоннелей, путепроводов. В условиях плотной городской застройки, на участке Курский вокзал – Каланчевская, это продиктовано необходимостью максимального снижения уровня шума и вибрации как от курсирующих уже сегодня поездов МЦД-2, так и от перспективных поездов МЦД-4», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Вдоль участка Москва-Каланчевская – Курский вокзал строители уже возвели почти 2 тыс. м. подпорных железобетонных стен, которые в том числе выполняют шумозащитную функцию.

После завершения строительства четырех новых путей вдоль железнодорожного полотна будут установлены 3 тыс. м. шумозащитных экранов.

Также в соответствии с акустическими расчетами, подтвержденными ФАУ «Главгосэкспертиза России», в 38 зданиях, прилегающих к магистрали, заменят 15 тыс. окон - уже установлено 6 тыс. стеклопакетов в 9 зданиях.

Затем строители облагородят прилегающую территорию возле железнодорожной линии, высадив свыше 550 деревьев и кустарников и уложив 35 тыс. кв. м. газона.