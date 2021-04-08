РИАМО - 8 апр. За последние сутки в столице выздоровели после лечения коронавируса 1746 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

Таким образом, за все время пандемии в столице инфекцию победили 955 148 Covid-пациентов.

Также за сутки в мегаполисе зафиксировали 2024 новых случая заражения коронавирусом. В больнице отправлены 893 человека, а спасти не удалось 55 инфицированных.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Поставить прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.