РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Жителям подмосковного Подольска напомнили о запрете пала сухой травы, за нарушение требований пожарной безопасности грозит административная ответственность, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Весной пожарная обстановка осложняется в связи с палами сухой травы. Эти пожары очень опасны. Во многих случаях они становятся причиной других более катастрофичных пожаров – лесных или торфяных. При ветреной погоде огонь может повернуть к населенным пунктам.

Травяные палы вызывают очень сильное задымление и также опасны для здоровья людей, как и лесные пожары. Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид, сажа, циклические углеводороды оказывают вредное влияние на здоровье.

Находясь в лесу, запрещается: бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа; выжигать сухую траву разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду, оставлять его без присмотра.

За нарушение требований пожарной безопасности грозит административная ответственность в виде штрафа. В ряде случаев может грозить и уголовная ответственность.