РИАМО - 8 апр. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о присвоении имени олимпийского чемпиона Владимира Максимова Дворцу спорта «Олимпийский» в Чехове. Документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Максимов - гандболист и тренер, на протяжении многих лет - тренер сборной России и клуба «Чеховские медведи», бывший глава Федерации гандбола России.

Играл на позиции полусреднего за команды «Университет» (Краснодар), МАИ. Заслуженный мастер спорта СССР (1973). Капитан сборной СССР 1970-х годов. Олимпийский чемпион (1976), серебряный призер чемпионата мира (1978), чемпион мира среди студентов (1968, 1971), победитель Кубка европейских чемпионов (1973), Кубка обладателей кубков (1977), трехкратный чемпион СССР (1972, 1974, 1975), победитель Кубка СССР (1977). Лучший бомбардир чемпионата мира-1970 (31 мяч). В составе сборной СССР провел 172 матча, забросил 690 мячей (национальный рекорд).

Максимову также было присвоено звание заслуженного тренера СССР. Он приводил сборную страны к победам на Олимпийских играх в Барселоне-1992 (в качестве второго тренера) и в Сиднее-2000 (как главный тренер), на чемпионатах мира (1993, 1997) и чемпионате Европы (1996).