РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Для оформления охотничьего билета жители Люберец могут обратиться в любой многофункциональный центр, услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней, сообщили в Люберецком МФЦ.

Получить охотничий билет может каждый дееспособный житель Московской области, достигший совершеннолетия и не имеющий судимости. Этот документ дает право на охоту в установленных местах. Также с ним можно получить разрешение на покупку охотничьего оружия.

Билет изготавливается бесплатно в течение 5 рабочих дней в любом МФЦ Подмосковья. Для оформления охотничьего билета в МФЦ потребуются заявление, паспорт, две фотографии 3 на 4 см.

Срок действия данного документа неограничен. Билет подлежит замене только при его потере или смене паспорта владельца.