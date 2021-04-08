РИАМО - 8 апр. Депутаты Московской областной думы приняли изменения в бюджет Московской области, расходы увеличены на 53,2 миллиарда рублей - до 695,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИАМО.

«Доходы бюджета Московской области предлагается увеличить в 2021 году на 38,1 миллиарда рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений - на 30,2 миллиарда рублей - и безвозмездных поступлений - на 7,9 миллиарда рублей. Это федеральные средства. Доходы составят 628 миллиардов рублей», - сказала и. о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, представляя законопроект.

Она отметила, что расходы бюджета Московской области увеличивают в 2021 году на 53,2 миллиарда рублей, они составят 695,4 миллиарда рублей. В частности, вносятся изменения в расходы по государственным программам: на 48% увеличатся расходы на транспортный комплекс, на 38% - на формирование современной городской среды, на 19% - на переселение граждан из аварийного жилого фонда, на 14% - на здравоохранение.

«Дефицит бюджета составит 67,4 миллиарда рублей и не превысит предельного значения, установленного законодательством. Государственный долг составит по итогам 290,5 миллиардов рублей с приростом в 30,7 миллиарда рублей», - заключила Кадырова.

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