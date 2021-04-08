РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 апр. В подмосковном Дзержинском до конца 2022 года отремонтируют почти 30 фасадов многоквартирных домов, сообщила глава округа Людмила Иванова.
Она подчеркнула, что первоочередное внимание коммунальщики уделяют ремонту крыш. В городе продолжается ремонт кровель, работы ведут на основании трехгодичного плана. За последние несколько дней управляющая компания «СЭР» совместно с жителями приняла готовые работы по адресам: улица Зеленая, дом 2; улица Школьная, дом 1 и улица Академика Жукова, дом 20.
Всего в Дзержинском за три года будет полностью отремонтировано 27 кровель.
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