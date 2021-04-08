РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 апр. В подмосковном Дзержинском до конца 2022 года отремонтируют почти 30 фасадов многоквартирных домов, сообщила глава округа Людмила Иванова.

«Большая часть домов в Дзержинском – это старый жилой фонд. Они верно служат городу, но возраст дает о себе знать, состояние домов требует больше внимания и заботы. По программе капитального ремонта в городе до конца 2022 года произведут ремонт 29 фасадов, двух фундаментов, одного подвала, 10 лифтов, а в 17 домах заменят внутренние инженерные системы», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что первоочередное внимание коммунальщики уделяют ремонту крыш. В городе продолжается ремонт кровель, работы ведут на основании трехгодичного плана. За последние несколько дней управляющая компания «СЭР» совместно с жителями приняла готовые работы по адресам: улица Зеленая, дом 2; улица Школьная, дом 1 и улица Академика Жукова, дом 20.

Всего в Дзержинском за три года будет полностью отремонтировано 27 кровель.