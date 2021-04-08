РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. С начала текущего года в администрации Люберец исполнили почти 130 поручений главы городского округа Владимира Ружицкого, большинство их основаны на обращениях жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С начала 2021 года было дано 147 поручения сотрудникам администрации. Многие из них основаны на обращениях жителей городского округа. В настоящее время 13 поручений находятся в работе, семь не исполнили. Пять поручений – за замглавы администрации муниципалитета Залимханом Гаджиевым, два – за замглавы администрации муниципалитета Николаем Покацким», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что за Гаджиевым закреплено устранение ям на внутридворовых проездах, а также вопросы, связанные с незаконной парковкой, установлением балансодержателя детской площадки вблизи дома №53А по улице 3-е Почтовое отделение и проведением ее ремонта. У Покацкого – устранение ям на Машковском проезде, несвоевременный вывоз мусора с остановки на улице Камова.