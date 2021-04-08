РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. С начала текущего года в администрации Люберец исполнили почти 130 поручений главы городского округа Владимира Ружицкого, большинство их основаны на обращениях жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Он уточнил, что за Гаджиевым закреплено устранение ям на внутридворовых проездах, а также вопросы, связанные с незаконной парковкой, установлением балансодержателя детской площадки вблизи дома №53А по улице 3-е Почтовое отделение и проведением ее ремонта. У Покацкого – устранение ям на Машковском проезде, несвоевременный вывоз мусора с остановки на улице Камова.
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