РИАМО - 8 апр. Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли законопроект, которым увеличили объем субвенций на покупку квартир для детей-сирот, передает корреспондент РИАМО.

Такое решение было принято из-за роста цен на жилье. В текущем году квартирами планируют обеспечить 713 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Обеспечение детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями в 2021 году требует корректировки расчета субвенций и выделения дополнительных средств из бюджета Московской области. <...> Предлагается установить на 2021 год индекс роста цен на жилые помещения, предусматривающий рост на 10%, тем самым, обеспечив необходимый объем субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Как уточняется в пояснительной записке, на эти цели потребуется более 2 млрд рублей. Дополнительная потребность выделения средств из бюджета Московской области составляет более 205 млн рублей.

Проект закона Московской области «О внесении изменения в Закон Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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