РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. В подмосковном Подольске 24 апреля пройдет бесплатный мастер-класс по программированию для детей в школе программирования «Алгоритмика», сообщается в группе «ДК «Машиностроитель»/ городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Всех желающих приглашают на бесплатный мастер-класс в школу программирования «Алгоритмика», в которой дети сразу применяют новые знания на практике. Создают собственные проекты — мультфильмы, игры, приложения и сайты. Учатся кодить на самых популярных языках программирования в мире — от детской среды программирования Scratch до профессионального Python.

Готовятся к будущему, тренируя навыки XXI века: креативное мышление, логику, навыки командной работы и публичных выступлений. Пробуют себя в роли наиболее востребованных IT-специалистов — от разработчиков игр до специалистов по машинному обучению.

В «Алгоритмике» представлена широкая линейка онлайн-курсов для детей от 6 до 17 лет.

Предварительная запись проводится в WhatsAppпо номеру: 8(985)726-43-90.