РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. В 2020 году оборот компании ООО «Энергия - насосы и арматура» из поселка Малаховка подмосковных Люберец составил 200 млн рублей, сообщил директор предприятия Павел Апарин.

В четверг глава Люберец Владимир Ружицкий посетил данное предприятие.

«В 2020 году было реализовано продукции на 200 млн рублей. Мы поставили 3,5 тыс. насосов, из них 1,6 тыс. - именно нашего производства», - сказал Апарин.

Он добавил, что компания производит промышленные насосы. Например, их используют в сфере ЖКХ. Апарин уточнил, что предприятие основано в 1996 году, и за это время компания развивается только за счет собственных средств - без субсидий и кредитов.

У компании есть земельный участок в поселке Островцы Раменского округа. Там строят новые помещения для расширения производства.

«Предприятие активно развивающееся, современное. Наша задача - оказать необходимые меры поддержки. На предприятии трудятся 35 человек, многие из них - жители Люберец, в частности, Малаховки», - подчеркнул Ружицкий.