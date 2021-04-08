РИАМО - 8 апр. Москвичи смогут заключить брак 08.08.2021 и 12.12.2021 в усадьбе Муравьевых-Апостолов, 20.11.2021 может будет пожениться в центре искусств храма Христа Спасителя, на Центральном Московском ипподроме и еще нескольких необычных площадках, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

«Для проведения торжественной церемонии в Доме торжеств «Сафиса» доступны зеркальные даты – все 21 числа каждого месяца, кроме ноября. В ноябре регистрации брака на этой площадке будут проходить 22.11.2021», — сказали в пресс-службе.

В усадьбе Муравьевых-Апостолов доступны следующие красивые даты: 21.02.2021, 08.08.2021 и 12.12.2021.

20.11.2021 можно будет пожениться в центре храма Христа Спасителя, на Центральном Московском ипподроме, в храме Матроны Московской, Планетарии, особняке в Серебряном бору, усадьбе Остафьево, особняке на Волхонке.

В настоящее время все места для проведения бракосочетания заняты в особняке «Роял» и башне «Око» в ресторане Birds.

Заявление о регистрации брака на необычной площадке можно подать лично в отделе ЗАГС, к которому прикреплена площадка, или онлайн через портал госуслуг или портал mos.ru. ​

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