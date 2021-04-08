РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Ученики отдела оркестровых инструментов школы искусств имени В.К. Андреева в Котельниках стали лауреатами III степени Московского областного конкурса сольного и ансамблевого исполнительства «Чеховская весна», сообщает пресс-служба администрации округа.

Маргарита Анахова заняла 3 место в номинации «Блокфлейта» (преподаватель - Александр Кузнецов, концертмейстер - Наталья Соломонова). Василий Коломенский занял 3 место в номинации «Скрипка» (преподаватель - Элла Журату, концертмейстер - Михаил Ковалев).

Учащихся поздравили с успешным выступлением, им пожелали творческих успехов и ярких побед.