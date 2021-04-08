РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Специалисты ежедневно снимают показания по паводковой обстановке на реках Подольска, пик подъема уровня воды был зафиксирован 3 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольске прошло оперативное совещание по паводковой обстановке. По территории округа протекают 16 рек, 2 из которых основные: Пахра и Петрица. Важная особенность рек в том, что они во время весеннего половодья не разливаются, а уровень подъема воды в Пахре небольшой и регулируется ГТС «Плотина».

Однако для мониторинга уровня воды на реках Петрица, Гвоздянка, Рогожка, Рожай в конце марта были установлены контрольные вешки. На реке Пахре вешка стационарная и расположена на плотине.

Ежедневно сотрудниками территориальных отделов и МУП «Водоканал» Подольска снимаются показания, которые обобщаются противопаводковой комиссией через отдел ГО и ЧС администрации с соответствующими выводами об обстановке и возможному реагированию. Данные показания также 1 раз в день передаются через систему ГАСУ в созданный штаб по мониторингу паводковой обстановки министерства экологии и природопользования Московской области.

Пик подъема уровня воды на данных участках рек был зафиксирован 3 апреля: на реке Пахре — 2 м (отметка не критическая для плотины), на реках Рожай, Рогожка и Гвоздянка — от 20 до 35 см, реке Петрице — 10 см.

В ходе проведения в феврале-марте превентивных мероприятий, на основании собранных данных и их анализа составлена карта-схема отвода паводковых вод на территории Подольска. Противопаводковой комиссией сформирован реестр мест отвода паводковых вод, в соответствии с которым ежедневно проводится мониторинг состояния этих территорий.