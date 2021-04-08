РИАМО - 8 апр. Объединение метро и трамваев в одну рельсовую систему позволит усовершенствовать технологию ремонта и исключит необходимость перекрытия движения во время работ, сообщил РИАМО председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Ранее заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что ускорить процесс реконструкции трамвайных путей почти в 2,5 раза удалось благодаря объединению трамвайной сети с метро. Текущий ремонт всех участков трамвайных путей планируют закончить до 10 мая.

«Я считаю, что решение объединить метро и трамвай в одну рельсовую систему должно иметь положительные последствия. Уже сейчас мы видим, что метрополитен взял курс на внедрение своих лучших практик в трамвайную систему – ремонт перестанет останавливать все трамвайное движение на участке», − сказал Зотов.

Он добавил, что реконструировать пути будут по ночам или с закрытием только на выходные, так часто делают в метро.

«Ожидаю, что вскоре трамвайную сеть ждет такое же активное развитие, какое происходит в метро последние 10 лет», — отметил Зотов.

В настоящее время в Москве более 460 инновационных трамваев, в течение года поступит еще 109 современных низкопольных вагонов. Среди них абсолютная новинка для столицы – первый полностью низкопольный односекционный трамвай, который заменит на путях вагоны предыдущего поколения и станет еще одним шагом к полному обновлению трамвайного парка, которое планируется через три года.