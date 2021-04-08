РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Паводковая обстановка в подмосковном Подольске остается стабильной, соответствующие службы работают в режиме повышенной готовности, сообщили в пресс-службе администрации округа.

На территории Подольска расположено 38 гидротехнических сооружений (ГТС) 4-го класса опасности, то есть не представляющих угрозу затопления. Основное ГТС – это плотина Подольского водохранилища на реке Пахре, закрепленная за МУП «Водоканал». Данное предприятие в соответствии с планом противопаводковых мероприятий обеспечило безаварийный сброс паводковых вод в реку через плотину.

Активно отрабатываются обращения в системе «Инцидент» и на других информационных ресурсах. С 1 марта в соцсети поступило 12 сообщений по 10 адресам. Все они своевременно отработаны.

Так, в микрорайоне Климовск по улице Серпуховской в результате весеннего паводка произошло затопление подвального помещения дома №4 грунтовыми водами. Сотрудниками управляющей организации МУП «СЕЗ» и МУП «Водоканал» была организована круглосуточная работа по откачке паводковых вод. Для этого использовали 4 погружных насоса, 1 мотопомпу, 1 ассенизаторскую машину, а также привлекали 3 единицы автотехники.

Грунтовые воды из подвала были откачаны, качество коммунальных услуг восстановлено, услуги подаются в соответствии с нормативными параметрами, установлен контроль за уровнем грунтовых вод в подвале данного многоквартирного дома.