РИАМО - 8 апр. В столице весь текущий ремонт трамвайных путей планируется закончить до 10 мая, сообщил в своей колонке заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Ускорить процесс реконструкции почти в 2,5 раза удалось благодаря объединению трамвайной сети с метро. Передовые технологии Московского метрополитена позволят завершить работы по ремонту путей в течение 1,5 месяцев.

«У нас есть поручение мэра Москвы — трамвай должен стать таким же надежным и комфортным, как московское метро. Сейчас для нас вопрос номер один − завершить текущие ремонты путей и запустить по ним трамваи, жители этого очень ждут. Но впереди у нас много работы − мы глобально пересматриваем процесс работы всей», − написал Ликсутов.

Он добавил, что у московского трамвая большой потенциал. Одним из его преимуществ перед другими видами наземного городского транспорта является высокая провозная способность (вторая после метрополитена). Трамвай способен за час перевезти 15-18 тысяч человек, что почти в 3 раза больше, чем автобус.

Активные ремонты путей в Москве сейчас затрагивают 17 районов: Строгино, Щукино, Сокол, Покровское-Стрешнево, Южное Тушино, Северное Тушино, Войковский, Коптево, Тимирязевский, Богородское, Якиманка, Донской, Даниловский, Гагаринский, Академический, Преображенское, Сокольники. Совсем скоро к их жителям вернется трамвай.

Эксперт считает, что трамвайную сеть в Москве ждет активное развитие>>